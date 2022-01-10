"وضع صعب وخيارات أصعب".. الصحة العالمية تبدي مخاوفها من الأشهر المقبلة

شفق نيوز / توقعت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، أن يشهد العالم ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا كل أربعة أشهر، فيما أشارت إلى الفيروس سيشكل وضعاً صعباً للغاية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أقل تقدير.

وقال المبعوث الخاص للمنظمة، ديفيد نابارو، إن "الطريقة التي ينشط بها هذا الفيروس، هو أنه يتراكم ثم يندفع بشكل كبير، ثم ينخفض ​​مرة أخرى، ثم يرتفع مرة أخرى كل ثلاثة أو أربعة أشهر".

وأضاف نابارو، أن "التنبؤ بالمستقبل أمر صعب، لكن النمط، الذي سيحدث مع هذا الفيروس هو الطفرات المستمرة، والتعايش مع الفيروس يعني القدرة على الاستعداد لهذه الطفرات والاستجابة بسرعة حقًا عند حدوثها".

وتابع: "يمكن أن تستمر الحياة، ويمكننا إعادة الاقتصاد إلى العمل مرة أخرى في العديد من البلدان، ولكن علينا فقط أن نحترم الفيروس حقا وهذا يعني وجود خطط جيدة بالفعل للتعامل مع الطفرات المفاجئة".

ولفت نابارو، إلى أن "الفيروس سيشكل وضعا صعبا للغاية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، مستدركاً بالقول "يمكننا أن نرى النهاية في الأفق"، مشيراً إلى عدم وجود مجال لـ"فرض قيود كبيرة في أي بلد، وخاصة البلدان الفقيرة".

وختم المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، حديثه بالقول "على الناس أن تستمر في العمل، وبالتالي هناك بعض الخيارات الصعبة للغاية بالنسبة للسياسيين في الوقت الحالي".