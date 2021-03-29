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وضع اليد على مصدر مرجح لوباء كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-29T08:58:35+0000
وضع اليد على مصدر مرجح لوباء كورونا

شفق نيوز/ ذكرت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين حول أصول فيروس كورونا أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر هو "السيناريو الأكثر رجوحا"، وأن مسألة تفشيه من مختبر "غير مرجحة للغاية".

كانت هذه النتائج متوقعة إلى حد كبير، وتركت الكثير من الأسئلة دون إجابة. واقترح الفريق القيام بمزيد من البحث في كل مجال باستثناء فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

تأخر الفريق في إصدار الدراسة مرارا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الجانب الصيني يحاول تحريف الاستنتاجات لمنع اتهام بكين بالتسبب في انتشار الوباء.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية أواخر الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن تكون الدراسة جاهزة "في الأيام القليلة المقبلة".

ونشرت أسوشيتد برس مسودة نسخة من الدراسة شبه نهائية من دبلوماسي مقيم في جنيف من دولة عضو في منظمة الصحة العالمية.

لم يتضح ما إذا كانت الدراسة ستتغير قبل صدورها رسميا.

وضع الباحثون أربعة سيناريوهات. وخلصوا إلى أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان ثالث أمر "مرجح للغاية"، وقالوا إن الانتشار من خلال منتجات غذائية ممكن، ولكنه غير محتمل.

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