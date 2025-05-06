"وصول تعزيز جديد".. القاذفات الأمريكية B-52 تنضم إلى القوة الضاربة في دييغو غارسيا

شفق نيوز/ أفادت مصادر استخباراتية مفتوحة، بأن الجيش الأمريكي بدأ بنقل قاذفتين استراتيجيتين من طراز B-52H إلى قاعدة دييغو غارسيا، المنشأة العسكرية الحيوية الواقعة في قلب المحيط.

وذكرت منصة OSINTdefender أن القاذفتين غادرتا قاعدة باركسدايل الجوية في ولاية لويزيانا، وهما حالياً في رحلة عبور فوق المحيط الهادئ، في طريقهما للانضمام إلى القوة الجوية الأمريكية المتمركزة في دييغو غارسيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من نشر ست قاذفات B-2A "سبيريت" في ذات القاعدة، والتي شاركت في تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد كشفت مطلع نيسان/ أبريل عن تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في الجزيرة من خلال نشر المزيد من القاذفات من طراز "بي 2" في قاعدة "كامب ثاندر باي"، ما يعكس الأهمية المتزايدة للجزيرة كمنصة استراتيجية للعمليات الأمريكية في مناطق التوتر.