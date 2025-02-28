وصل لواشنطن.. لقاء "مشحون" يجمع ترامب وزيلنسكي

شفق نيوز/ وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، يوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مرتقبة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء سيجذب كل أضواء وسائل الإعلام، والذي توقعت صحيفة نيويورك تايمز أن يكون "مشحونًا".

وعنونت الصحيفة "بعد الإهانات والادعاءات الكاذبة، ترامب يستضيف زيلينسكي في صفقة المعادن"، مذكّرة بتصريحات الرئيس الأمريكي التي ادّعى فيها أن أوكرانيا هي التي بدأت الحرب مع روسيا، وواصفًا زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، قبل أن يتراجع لاحقًا، ويؤكد أنه يكنّ للرئيس الأوكراني "الكثير من الاحترام".

واستبق الرئيس الأمريكي لقاءه مع زيلينسكي بتصريحات متفائلة بشأن فرصه في صنع السلام بين أوكرانيا وروسيا، وقال: "أعتقد أن ذلك سيحدث، وآمل أن يحدث ذلك"، مستدركًا "إذا لم يحدث ذلك بسرعة، فقد لا يحدث على الإطلاق".

ويتوج هذا التحول الاستثنائي، أسبوعًا من الدبلوماسية الدولية المحمومة التي تركزت على واشنطن، حيث تسعى كييف إلى حشد الدعم على الرغم من تحول ترامب الأخير تجاه روسيا.

وقلب ترامب سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا منذ أسبوعين رأسًا على عقب، عندما تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبدأ محادثات بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات دون كييف.

صفقة المعادن

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاق بشأن المعادن والعناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا، والذي اشترط ترامب توقيعه لاستمرار تقديم مساعدات عسكرية لكييف.

ويزعم ترامب أن إدارة سلفه جو بايدن قدمت دعمًا لكييف فاق 350 مليار دولار، فيما أكد معهد كيل للاقتصاد العالمي أن الرقم لم يتجاوز 119 مليار دولار.

ووافقت كييف على بنود اتفاق يمنح الولايات المتحدة حصة في حقوق استغلال ثروات أوكرانيا من المعادن النادرة، حسبما كشف مسؤول أوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية، مشيرًا إلى أن واشنطن حذفت فقرات "غير مقبولة" من الاتفاقية.

لكن كثيرًا من تفاصيل صفقة المعادن بقيت بعيدة عن متناول وسائل الإعلام، إذ اكتفى الرئيس الأوكراني بالقول للصحفيين إنه سيكون هناك إطار عمل لصفقات أوسع.

وأضاف زيلينسكي أن إجراء مزيد من المناقشات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين سيحدد طبيعة الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمبالغ المالية التي على المحك في الاتفاق.

بينما كشفت صحيفة نيويورك تايمز، التي اطلعت على مسودة اتفاقية المعادن، بأن أوكرانيا ستساهم بنصف إيراداتها من تسييل الموارد الطبيعية في المستقبل، بما في ذلك المعادن الحيوية والنفط والغاز.

ووصف ترامب الصفقة يوم الخميس بأنها "نعمة للتنمية الاقتصادية".

مطالب أمنية

ولن يتجاوز اللقاء بالتأكيد مطالب أوكرانيا الأمنية، إذ تأتي زيارة زيلينسكي عقب زيارتين لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأسبوع الجاري، حاولا خلالها الضغط على ترامب ومحاولة إقناعه بتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وكانت بريطانيا وفرنسا عرضتا نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا، لكنّهما تريدان ضمانات من ترامب بأنّ بلاده ستساعدهما في هذه المهمة، بما في ذلك عبر الاستطلاع الجوي والمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وتوفير تغطية جوية.