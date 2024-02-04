وصلت مستويات غير مسبوقة.. إيران تحطم الرقم القياسي لحركة الإنترنت خلال مباراة اليابان

شفق نيوز/ شهدت المبارة التي جمعت إيران واليابان في ربع نهائي بطولة كأس آسيا، أمس السبت، تحطيمًا للأرقام القياسية في حركة الإنترنت في طهران.

وقال نائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، أمير لاجيفاردي، إن "حركة مرور نقطة تبادل الإنترنت (IXP) خلال بث المباراة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".

وأوضح أنه "لأول مرة، وصلت السرعة إلى ما يقرب من 5 تيرابايت في الثانية، ما يدل على زيادة النشاط عبر الإنترنت خلال مباراة كرة القدم العالية المخاطر"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع لاجيفاردي أنه "علاوة على ذلك، فإنه خلال مباراة كرة القدم بين إيران وسوريا في بطولة كأس آسيا، ارتفعت حركة المرور المحلية والدولية مجتمعة بشكل كبير، متجاوزة 12.5 تيرابايت في الثانية".

وأمس السبت، حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم الفوز بنتيجة 2-1 على اليابان في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا، وضمنت ركلة الجزاء التي سجلها اللاعب، علي رضا جاهانبخش، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة الفوز، ما دفع طهران إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية منذ عام 2004.