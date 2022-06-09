وصفت بأنها "خطوة نحو التطبيع".. قطر توافق على حضور الإسرائيليين لمباريات كأس العالم

شفق نيوز/ كشف وزراء إسرائيليون، يوم الخميس، عن موافقة السلطات القطرية على حضور الإسرائيليين لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، معتبرين انها خطوة لفتح باب جديد للتطبيع بين الدوحة وتل أبيب.

وجاء الإعلان عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد شهور من المحادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طريق وزراء الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، والدفاع بيني جانتس، والرياضة تشيلي تروبر، وفقاً لوكالة رويترز.

ونقل البيان عن لابيد قوله "حب كرة القدم والرياضة يربط الناس والدول، وكأس العالم في نوفمبر تفتح بابا جديدا لنا من أجل علاقات دافئة".

وقال المسؤولون عن كأس العالم في قطر مراراً، إن جميع الجنسيات مرحب بها خلال البطولة، ويجب على جميع حاملي التذاكر التقدم بطلب للحصول على بطاقة "هيا" التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام مجانا في أيام المباريات.

وفي 22 من آيار/ مايو الماضي، اقترحت إسرائيل تسيير رحلات جوية مباشرة إلى قطر، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم مونديال 2022 للسماح لآلاف الإسرائيليين لحضور المونديال.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، تفاصيل المقترح الإسرائيلي، واصفة الخطوة بـ"غير المسبوقة".

وقالت الصحيفة العبرية، إن السلطات الإسرائيلية والقطرية تنظران في إمكانية تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة؛ للسماح لآلاف المشجعين الإسرائيليين، الذين ضمنوا مقاعدهم في ملاعب قطر، لحضور مباريات المونديال، دون الحاجة إلى رحلات وسيطة.

وأضافت الصحيفة أن "السلطات الإسرائيلية ستضع أمام نظيرتها القطرية اقتراحا بتسيير رحلات جوية مباشرة بين الدولتين خلال المونديال".

وترتكز المبادرة بحسب الصحيفة إلى حقيقة أن تسيير هكذا رحلات سيتطلب تواجدا إسرائيليا علنيا في العاصمة القطرية الدوحة، ناهيك عن أهمية تأمين الاتصالات المستمرة بين المسؤولين من كلا الجانبين.

ويرجح مراقبون، أن يبلغ عدد الإسرائيليين الذين يتوقع وصولهم إلى قطر خلال مباريات كأس العالم التي ستقام في تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى كانون الأول/ كانون الأول من العام الحالي، عشرات الآلاف.