وصفته بـ"نداء شريان الحياة".. الأمم المتحدة: نحتاج الى 51 مليار دولار في عام 2023

شفق نيوز / أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نداءً لجمع أكثر من (51) مليار دولار لتمويل جهود إغاثة لملايين البشر متوزعين على 68 دولة في العالم، فيما بينت ان المبلغ المطلوب يزداد بمقدار الربع تقريباً عن العام السابق بفعل أزمة المناخ والحرب في أوكرانيا وأكبر أزمة غذاء عالمية في التاريخ الحديث.

وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في تصريحات نقلتها صحيفة The Guardian البريطانية إن "339 مليون شخص، بزيادة قدرها 65 مليوناً على العام الماضي، سيعانون العام المقبل نتيجة الأحداث الشديدة في عام 2022 وسيكونون في حاجة ماسة إلى المساعدة".

وتناشد الأمم المتحدة والوكالات الشريكة المانحين "تقديم 51.5 مليار دولار لتمويل جهود الإغاثة، وهو رقم قياسي آخر، وزيادة بنسبة 25% في بداية عام 2022". وتقول إنَّ معظم المانحين ظلوا "كرماء نسبياً، ومع ذلك تضخمت الاحتياجات".

تفاقم الأزمة بسبب غزو أوكرانيا

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن "الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أجبر الملايين على ترك منازلهم ودمر المرافق الصحية الأساسية، أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء على نطاق واسع في العديد من البلدان -مثل الصومال وأفغانستان واليمن- التي كانت تناضل أيضاً أمام التأثير المدمر لصراعاتها الداخلية، والاحتباس الحراري العالمي".

وفي باكستان، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الفيضانات الواسعة النطاق بأنها "رياح موسمية تحت تأثير المنشطات".

وأثناء استعراض تقرير اللمحة العامة عن العمل الإنساني للأمم المتحدة لعام 2023، قال غريفيث: "ليس هناك شك في أنَّ عام 2023 سوف يديم مثل هذه الاتجاهات تحت تأثير المنشطات [لا سيما في أزمة المناخ].

غريفيث أضاف أنَّ الرقم 339 مليوناً -أو واحد من كل 23 شخصاً- "يعادل ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم [بعد الصين والهند]؛ لذا فهو رقم هائل، بل ومحبط".

خطط الإغاثة

وينتشر أولئك الذين يُتوقَع أنهم بحاجة إلى المساعدة "عبر 68 دولة"، لكن الاحتياجات "مرتفعة جداً في 10 منها، حيث كشفت الأمم المتحدة عن خطط إغاثة إنسانية تكلف أكثر من مليار دولار".

وتشمل هذه الدول أيضاً أفغانستان وسوريا واليمن وأوكرانيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، التي تتأرجح على شفا المجاعة.

وتريد الأمم المتحدة وشركاؤها الوصول إلى 230 مليوناً من المحتاجين، على أمل أن تغطي المنظمات الأخرى والمانحون الثنائيون عدد الـ109 ملايين المتبقي. لكن يظل التمويل مصدر قلق أساسياً؛ إذ لم تتلقَّ جهود الإغاثة الإنسانية لهذا العام سوى 44% من الموارد اللازمة.

وتابع غريفيث: "إنَّ سخاء قلة من الدول الأعضاء لا يزال مستمراً، وينبغي أن يكون هناك المزيد من أمثالهم. لكن فجوة [التمويل] ترجع إلى الاحتياجات، وليس التمويل، فالاحتياجات آخذة في الازدياد لأننا تأثرنا بالحرب في أوكرانيا، ومن قبلها كوفيد-19، وبالمناخ أيضاً. وأخشى أن يكون عام 2023 تسارعاً لكل هذه الاتجاهات".

انعدام الأمن الغذائي

في تقرير اللمحة العامة عن العمل الإنساني للأمم المتحدة لعام 2023، حذّرت الأمم المتحدة من أنَّ "ما لا يقل عن 222 مليون شخص في 53 دولة سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية هذا العام، وأنَّ 45 مليون شخص في 37 دولة يواجهون خطر المجاعة".

المنظمة الأممية أضافت أنَّ "البنية التحتية للصحة العامة تتعرض لضغوط بسبب التهديد المستمر من "كوفيد-19″، وكذلك عودة الكوليرا والأمراض الأخرى".

وتابع منسق الإغاثة الأممي: "بالنسبة للأشخاص الذين يقفون على حافة الهاوية، فإنَّ هذا النداء هو شريان الحياة. بالنسبة للمجتمع الدولي، إنها استراتيجية للوفاء بالتعهد بعدم التخلي عن أي شخص".