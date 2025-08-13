وصفته بـ"محور الاضطرابات".. مجلة أمريكية: تحالف روسيا وإيران والصين لم يمت

شفق نيوز- متابعة

أكدت مجلة "ناشيونال سكيورتي جورنال" الأمريكية، أن محور روسيا وإيران والصين الذي وصفته بـ"محور الاضطرابات"، "لم يمت" أو ينهار، كما روّجت العديد من التقارير، مشيرة إلى أن المحور يشهد تعاوناً أوثق مما كان عليه قبل حرب الـ12 يوماً بين طهران وإسرائيل.

وبينما تقرّ المجلة أن إيران لم تنل أي مساعدة حقيقية من شركائها الإستراتيجيين خلال الحرب، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى اهتزاز الثقة بين أقطاب المحور، بدليل أن موسكو وطهران وسّعتا تعاونهما خارج النطاق العسكري التقليدي.

وقبل أيام، أطلق صاروخ سويوز الروسي قمراً صناعياً إيرانياً للاتصالات إلى مداره من أقصى شرق روسيا، في أحدث تعاون بين الحليفين، وهو ليس حدثاً منفرداً وفق تقرير المجلة.

وقبل ثلاث سنوات، أطلقت روسيا القمر الصناعي الإيراني "خيام" إلى مداره من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

من جانبها، دأبت موسكو على توسيع تعاونها الفضائي في الشرق الأوسط بهدوء خلال السنوات السابقة، وكذلك فعلت الصين، علاوة على ذلك، تتعاون روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية في مجال الفضاء.

ويرى المحللون بشكل متزايد أن الفضاء هو مستقبل العمليات العسكرية، إذ يُمكّن من شنّ الحروب الحديثة عبر مجالات متعددة.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى إرساء معايير لسلوك الدول المسؤول في الفضاء، يُشير خصومه الرئيسيون إلى أنهم سيتحدون هذه الجهود.

وتشدد المجلة على أن الغرب ينبغي ألا يُغفل التعاون العسكري بين خصومه الرئيسيين، مشيرة إلى روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية لا تزال تُركز على بناء طائرات مُسيّرة مُتطورة، بوتيرة أسرع من الغرب، كما يُشير بعض الخبراء.

وفي تموز/ يوليو الماضي، بدأت روسيا أولى رحلاتها التجارية منذ عقود بين موسكو وبيونغ يانغ، مما سيُتيح المزيد من الفرص للتعاون وتعميق العلاقات بينهما، إذ زار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كوريا الشمالية في وقت سابق من تموز/ يوليو، في مثال آخر على تعميق العلاقات التي تتجاوز المجال العسكري وحده.

في غضون ذلك، تُساعد المحركات الصينية الصنع، التي تُشحن سراً عبر شركات وهمية إلى روسيا، موسكو في إنتاج طائرات غاربيا-A1 الهجومية المُسيّرة، مُتحايلة على العقوبات الغربية المُصممة لتعطيل سلاسل التوريد هذه.

كان الكرملين يماطل في تسليم الطائرات الحربية إلى طهران، وخاصة سو-35. لكن إيران تتجه نحو الصين، وهي عضو آخر في "محور الاضطرابات"، للحصول على أسلحة متطورة مثل مقاتلات الشبح J-20 وأنظمة الدفاع الجوي HQ-9B، في سعي طهران إلى إبراز قوتها، وإعادة بناء قوة الردع، واستعادة دفاعاتها الجوية المتدهورة.

ورغم عدم انخراطهما في حرب الـ12 يوماً، إلا أن طهران تسعى الآن إلى الحصول على دعم دبلوماسي من موسكو وبكين في القضية النووية، فيما كانت التقارير تتحدث قبل حزيران/ يونيو الماضي أن روسيا كانت تهدف إلى بناء ثمانية مفاعلات نووية أخرى في إيران.

ويتوقع تقرير "ناشيونال سكيورتي جورنال" أن تبذل موسكو المزيد من الجهود لمساعدة إيران إلى طبيعة التحالفات والشراكات "من خلال عدسة الديمقراطيات الليبرالية، التي تميل إلى تقديم التزامات أعمق لشركائها".