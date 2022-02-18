وصفتها بـ"الصغيرة".. إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الجمعة، باعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان.

وقال أدرعي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تسللت مسيرة معادية صغيرة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل" شمالي البلاد.

وأوضح أدرعي أن أنه قد جرى إطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية"، مشيرا إلى أن "التفاصيل" لاتزال "قيد الفحص".

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1494616354346967040

ولم يعرف على الفور فيما إذا كانت تلك الطائرة المسيرة مفخخة أو أنها في مهمة استطلاعية، ولكن زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، المصنف إرهابيا في الولايات والعديد من دول العالم كان قد أعلن مؤخرا عن قدرة جماعته على إنتاج المئات من الطائرات المسيرة.