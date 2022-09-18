وشاية بلجيكية توقع بـ"عراقي" خطط لاغتيال بوش

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية، اليوم الأحد، أن مخابرات البلاد كشفت لنظيرتها الامريكية عن مخطط لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش، والتي يعتقد ان مواطنا عراقيا، من طالبي اللجوء، متورط فيها.

ونقلت الصحيفة تقريرها عن قناة "في آر تي" البلجيكية التي كشفت أن المعلومات التي قدمتها الاستخبارات البلجيكية للاجهزة الامنية الامريكية هي التي قادت إلى توقيف خلية مكونة من أربعة أشخاص، كانت تخطط لاغتيال بوش بسبب دوره في حرب العراق 2003.

وأوضح التقرير البلجيكي، الذي نشر باللغة الانجليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، ان المواطن العراقي "شهاب أحمد" كان يخطط لاغتيال بوش خلال إلقائه خطابا في مدينة دالاس في ولاية تكساس، وقد سافر أماكن إقامة الرئيس الأسبق في دالاس وفي كراوفورد، للقيام بعمليات مراقبة، ويعتقد أنه قام بعمليات تصوير للاجراءات الامنية المحيطة بالامكنة المستهدفة، وذلك بمساعدة من متعاونين معه.

وتابع التقرير ان احد هؤلاء المتعاونين كان يعمل لصالح الاجهزة الامنية الامريكية.

إلا أنه لفت إلى أن المعلومة التي قادت الى مراقبة تلك الخلية، جاءت من الأجهزة الأمنية في بلجيكا التي كانت تراقب منذ سنوات المقاتلين السابقين في تنظيم داعش والذين عادوا إلى بلجيكا.

واضاف ان الاجهزة الامنية البلجيكية تواصلت مع نظيرتها الأمريكية، وهو ما جعل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) يبدأ بمراقبة العراقي شهاب أحمد.

ونقل التقرير عن الخبير الأمني في جامعة أنتويرب كينيث ويلسون قوله إن "القضية استثنائية على الرغم من أن هذا يحدث من وقت لآخر"، مضيفا ان "أجهزة الاستخبارات الأصغر مثل الاستخبارات البلجيكية ( VSSE ) بامكانها مساعدة نظرائهم الأمريكيين الذين يمتلكون الكثير من الامكانيات والموظفين".

وتابع الخبير الأمني أنه "ليس بالامكان معرفة كل ما يجري في العالم، وفي بعض الأحيان يصطدم اللاعبون الصغار بشيء مهم. قد يحدث ذلك صدفة، او لأن جهاز الاستخبارات متخصص في منطقة معينة حيث طور فيها نقاط القوة".

وفي ايار/مايو الماضي، تحدثت تقارير أمريكية عن إحباط مخطط لاغتيال بوش في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية ان اثنين من المخبرين السريين وبمراقبة لحساب "واتسآب"، كشفا عن خطط لتهريب قتلة الى داخل الولايات المتحدة لقتل الرئيس الأسبق.

وبحسب "فوربس" فإن منظم المؤامرة موجود في الولايات المتحدة منذ العام 2020 كما كان لديه طلب لجوء معلق، وان تحقيقات "اف بي آي" معه كشفت انه كان يريد اغتيال بوش باعتباره المسؤول عن قتل العديد من العراقيين وتفكيك البلاد بعد الغزو العسكري الأمريكي.