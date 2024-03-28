وسط هجمات الحوثيين.. سفينتان حربيتان روسيتان تدخلان البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، يوم الخميس، دخول سفينتين تابعتين له إلى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، بعد انتهاء مناورات في خليج عدن في إطار مهام الأسطول، وفقاً لوكالة "تاس".وأوضحت الوكالة أن السفينتين المذكورتين هما الطراد فارياغ، وفرقاطة المارشال شابوشنيكوف، وقد قامت طواقم السفينتين بتدريبات على مختلف السيناريوهات لمكافحة النشاط العدواني المفترض.

وتواصل سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تنفيذ مهامها في إطار رحلة بحرية دورية في المياه الدولية.

ويأتي ذلك وسط الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.