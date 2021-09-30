وسط أضواء مبهرة.. افتتاح معرض "اكسبو 2020" في دبي

شفق نيوز/ في حفل ضخم، افتتح ولي عهد دبي، الخميس، معرض "إكسبو 2020"، الذي أرجئ عاما كاملا بسبب جائحة كورونا.

وقال ولي عهد دبي، حمدان بن محمد، "اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم نشهد معا انطلاقة جديدة. نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي".

ويشارك في المعرض 192 دولة بحسب وسائل إعلام محلية، فيما شهد حفل الافتتاح فقرات فنية إماراتية وعربية وعالمية متنوعة، ترافقت مع استخدامات الإضاءة المبهرة.

وتستضيف دبي معرض إكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بمجيء 25 مليون زائر على مدى ستة أشهر.

وأقيم المعرض العالمي الأول في لندن عام 1851 في كريستال بالاس، وفي باريس، كشف معرض 1889 عن برج إيفل.

وسيطلب من زوار المعرض تقديم شهادة تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لوباء كوفيد-19. كذلك سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام قواعد التباعد الاجتماعي.

والإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها، مع عشرين مليون جرعة، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين.

وستحتفل الإمارات، فيما المعرض لا يزال قائما، بالعيد الخمسين لتأسيسها.

قضايا ومعروضات

ومن المعروضات في "إكسبو دبي" روبوت صيني على شكل باندا، وتابوت أثري فرعوني في الجناح المصري، وكبسولة لرحلة نحو المستقبل.

وسيتم أيضا تنظيم "أسابيع الموضوعات" التي ستركز على أمور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها.

وتملك الصين أحد أكبر الأجنحة في المعرض، بمساحة 4636 مترا مربعا.

وأقام المغرب جناحه ملتزما بمعايير بيئية، فيما أقيمت في الجناح الهولندي مزرعة هرمية الشكل تضم نباتات صالحة للأكل تروى بمياه المطر المولّدة عبر الطاقة الشمسية.

وتشارك إسرائيل في المعرض، في خطوة جديدة على طريق توطيد العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اللتين وقعتا اتفاقا لتطبيع علاقاتهما قبل عام.

وأصدر البرلمان الأوروبي قرارا هذا الشهر يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة المعرض بسبب "سجن نشطاء حقوق إنسان وممارسات "غير إنسانية" تجاه العمال المهاجرين.

ورفضت الإمارات القرار، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي "نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة".