وسط صمت حكومي..انقطاع واسع النطاق لخدمة الانترنت في ايران

شفق نيوز/ شهدت ايران، يوم الإثنين، انقطاعا واسعا بشبكة الإنترنت في عموم البلاد.

ووفق موقع صحيفة "اعتماد" الإيرانية فقد واجهت البلاد "خللاً شديداً" في شبكة الإنترنت، أدى إلى قطع الشبكة عن بعض المدن الرئيسة.

كما أكدت شركة "أبر آروان" الحكومية وهي شبكة لتقديم المحتوى والخدمات السحابية، وقوع انقطاع واسع في الإنترنت.

وأوضحت الشركة أن "الاضطراب يلاحظ في رادار مراكز البيانات المختلفة، مثل: الإنترنت المقدم من قبل شبكة الهواتف (همراه أول وإيرانسل ورايتل)".

وأشارت إلى أن "شركة الإنترنت التي تقدم خدمة ADSL تواجه نفس المشكلة مثل شركات شاتل وبارس أون لاين ومبين نت وغيرها".

وأضافت: "يحدث هذا الوضع منذ نحو الساعة الـ10:00 من صباح اليوم وقد أبلغ المستخدمون أيضاً عن اضطرابات شديدة وانخفاض حاد في السرعة وعدم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في إيران".

ولم يصدر أي توضيح رسمي من قبل السلطات الإيرانية فيما إذا كان هذا الانقطاع والخلل ناجماً عن مشكلة، أو جراء هجوم إلكتروني من الخارج.