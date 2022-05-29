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وسط أجواء مشحونة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-29T07:20:21+0000
وسط أجواء مشحونة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

شفق نيوز/ تسود المسجد الأقصى، أجواء مشحونة بالتوتر على وقع حصار القوات الإسرائيلية لعشرات المرابطين داخل المسجد القبلي في الوقت الذي تقتحم فيه مجموعات من المستوطنين باحات المسجد.

واقتحم عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات وبحماية مشددة من الجنود الاسرائيليين.

وتصدت مجموعة من المرابطات ممن تمكنّ من اختراق إجراءات القوات الاسرائيلية المشددة لاقتحامات المستوطنين.

ومنعت القوات الاسرائيلية في وقت سابق عدد كبير من المصلين القادمين من أهل القدس والداخل من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وقال شهود عيان، إن "القوات الإسرائيلية قامت بإغلاق أقفال مأذنة باب المغاربة واعتلاء أسطح المسجد القبلي".

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