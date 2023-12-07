وسط توتر مع فنزويلا.. أمريكا تعلن عن مناورات مع غويانا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وغويانا، ستجريان مناورات جوية لتعزيز الشراكة الأمنية.

وتجري المناورات الجوية المشتركة على خلفية النزاع الإقليمي المتصاعد بين غويانا وفنزويلا.

هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق، منطقة "إيسيكويبو" المتنازع عليها مع غويانا "منطقة دفاع متكاملة" وأمهل شركات النفط العاملة في البحر غير المقسم 3 أشهر لوقف عملياتها.

وبدأ الفنزويليون، الأحد الماضي، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تأمل كراكاس بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن، بضم منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.