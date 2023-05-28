أردوغان في خطاب النصر يقول إن "المسيرة المقدسة لن تتعثر" وكليتشدار يصف الانتخابات بغير العادلة

شفق نيوز/ أعلن رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، قائلاً إن "الفائز الوحيد هو تركيا".

وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في إسطنبول وسط حشد من أنصاره: "عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة".

وتابع: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا... سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها".

وأضاف أن أحدا لا يستطيع أن "يسيء للحريات في بلدنا أو يحقر من شأن شعبنا أو أن يمنعه من التوحد... هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده".

واعتبر أردوغان أن حزب الشعب الجمهوري، الذي يترأسه منافسه، سيحمله "مسؤولية الأداء السيء".

وكان التلفزيون التركي الرسمي أعلن فوز الرئيس التركي بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2028، بعد أن حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه، كليتشدار أوغلو، على 47.88 في المئة، بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات.

من جانبه رأى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو في خطاب بعد خسارته في الانتخابات أمام رجب طيب أردوغان، أن العملية الانتخابية كانت غير عادلة.

وقال كمال كليتشدار أوغلو: "ما كان بوسعي أن أتغاضى عن أن يتم انتهاك حقوقكم ولهذا ترشحت للرئاسة".

وأضاف "أطلب منكم أن لا تترددوا في الدفاع عن الديمقراطية وقد رأينا مرحلة انتخابية غير عادلة".

وأكمل: "لم أكن لأقبل أن يكون هناك مستضعفون وناضلت لأجل ذلك وسأواصل النضال".

وقدم زعماء اقليميون ودوليون التهاني لأردوغان بفوزه بالانتخابات.

وقال رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني: نتقدم بخالص التهنئة للأخ الرئيس، السيد رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية، كما نتمنى للعلاقات العراقية التركية التقدم والازدهار، واستمرار أواصر الصداقة والتعاون المتبادل.

من جانبه قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: تهانينا للشعب التركي الجار والصديق نجاح العملية الانتخابية الديمقراطية، وللرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين بلدينا في عدد من المجالات، متمنين لتركيا الرخاء والتطور والمزيد من الازدهار".