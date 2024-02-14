وسط تكتم حكومي.. ايران تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن عراقي بتهمة القتل

شفق نيوز/ كشفت منظمة حقوقية كوردية، اليوم الأربعاء، أن إيران أعدمت قبل يومين، مواطنا عراقيا في سجن قم المركزي بتهمة قتل صاحب عمله قبل ثلاث سنوات، مبينة ان الاعلام الحكومي المقرب من السلطة القضائية الإيرانية ما تزال متكتمة على خبر تنفيذ الحكم.

وجاء في بيان لمنظمة هنكاو (الخطوة) الحقوقية، نشر باللغة الفارسية، ترجمته وكالة شفق نيوز، ان سجن قم المركزي نفذ فجر الاثنين الماضي حكم الإعدام على مواطن عراقي يدعى أبو ذر طاهر عرب، كان محكوماً عليه سابقاً بالإعدام بتهمة القتل العمد.

واوضح البيان ان التقرير الذي تلقته المنظمة الحقوقية، كشف عن ان حكما بالاعدام نفذ، في سجن قم المركزي، فجر الاثنين (12 شباط 2024)، بحق مواطن عربي من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في العراق، يدعى أبو ذر طاهر عرب، 38 عاماً.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن (أبو ذر طاهر عرب) اعتقل وحكم عليه بالإعدام منذ نحو ثلاث سنوات بتهمة قتل صاحب عمله في مدينة قم.

واشار البيان الى انه حتى وقت كتابة هذا الخبر (مساء اليوم الأربعاء)، لم يتم الإعلان عن خبر إعدام هذا السجين في وسائل الإعلام الحكومية، وخاصة وسائل الإعلام القريبة من القضاء.