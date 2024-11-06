وسط تقدم لهاريس.. ترامب: إذا فزنا في بنسلفانيا سنفوز بكل شيء

شفق نيوز/ قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب إنه إذا فاز بولاية بنسلفانيا سوف يفوز " بكل شيء"، ولها 19 صوتاً.

وتُظهر النتائج الأولية أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم في بنسلفانيا إذ حصلت على 52.1% من الأصوات مقابل 47% لترامب، بعد فرز 32% من الأصوات.

وقال ترامب لبرنامج " ريتش زيولي " في إذاعة توك 1210 في ولاية فيلادلفيا: " إذا فزنا في بنسلفانيا، سوف نفوز بكل شيء ".

وأضاف: " سوف نجعل هذه الدولة أعظم مما كانت عليه من قبل، ولكن يتعين عليكم البقاء في الصفوف".

ويشار إلى أن كل من ترامب ومنافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس يعتبران بنسلفانيا ولاية يجب الفوز بها ، في إطار سعيهما للحصول على الـ 270 صوتا المطلوبة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.