وسط "تفاؤل حذر".. فيينا تستضيف محادثات روسية-أميركية بشأن نووي إيران

شفق نيوز / تعتزم روسيا والولايات المتحدة الأميركية، عقد جولة محادثات في العاصمة النمساوية فيينا، غدا الخميس، بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن "هناك خططا لعقد اجتماع ثنائي جديد بين وفدي موسكو وواشنطن يوم غد 29 أبريل".

وأشار أوليانوف، إلى أن "هناك كل الدواعي للتفاؤل الحذر إزاء المفاوضات الجارية"، لافتا إلى أن "الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريبا حذف كلمة الحذر من هذه العبارة".

وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن "مسألة رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على إيران ماتزال تشكل موضع مفاوضات صعبة جدا".

وأوضح أن الإيرانيين يسعون إلى تخفيف العقوبات قدر الإمكان فيما يعتقد الأمريكيون أن بعض العقوبات لا علاقة لها بالاتفاق النووي ولذلك يمكن إبقاؤها.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إطلاق المرحلة الثالثة من المفاوضات الدولية بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، بعقد اجتماع جديد لللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاسم الرسمي للصفقة).

وكان وفدا روسيا والولايات المتحدة في فيينا قد عقدا أكثر من اجتماع ثنائي بشأن ملف إيران النووي منذ بداية المفاوضات الحالية.