أوستن يحذر: أمن أمريكا وأوكرانيا مهددان

شفق نيوز/ حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الثلاثاء، من أن أمن الولايات المتحدة وأوكرانيا "مهددان" ولابد من ضمان وصول المساعدات العسكرية إلى كييف لمواصلة الدفاع عن نفسها.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في قاعدة رامشتاين العسكرية، عقب اجتماع دوري في ألمانيا لمجموعة تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، إن "بقاء أوكرانيا مهدد. وأمن أمريكا مهدد. ليس بوسعهم (أوكرانيا) أن يخسروا ولو يوماً واحداً، وليس بوسعنا أن نخسر ولو يوماً واحداً"، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

وأكد "لذلك سأسافر من هنا اليوم وأنا مصمم على ضمان تدفق المساعدات العسكرية والذخيرة الأمريكية".

وأضاف أوستن "هذه مسألة بقاء وسيادة بالنسبة لأوكرانيا. وبالنسبة لأمريكا، هي مسألة شرف وأمن"، مشيراً إلى أن "بوتين يرقب ما يحدث. والعالم يراقب والتاريخ يراقب".

وفي السياق نفسه، أعرب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، عن أمله بتوفير ما يكفي من قذائف المدفعية للقوات الأوكرانية في أبريل القادم ليتمكنوا من الصمود على الجبهة، معترفا بالوضع الصعب الذي يواجههم.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.