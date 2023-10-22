أوستن يتوقع تصاعد الهجمات على القوات الامريكية بالشرق الأوسط ويهدد بتحرك عسكري

شفق نيوز/ توقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأحد، تصاعد الهجمات على قواته ومواطنيه في الشرق الأوسط، مهدداً بالتحرك العسكري.

وقال أوستن بحسب تصريحات نقلتها قناة العربية، "نرى احتمالا لتصعيد الهجمات على قواتنا ومواطنينا في الشرق الأوسط ⁧".

وأضاف، "لن نتردد في التحرك العسكري إذا توسع النزاع بالمنطقة".

وأوضح أوستن، أن "التوغل البري في غزة سيكون صعبا بسبب شبكة أنفاق حماس".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، "ننصح أي بلد أو مجموعة تريد توسيع الصراع أو الاستفادة منه بألا تفعل ذلك".