أوستن: نفّذنا ضربتين جويتين على منشأة تدريب ومنزل مرتبطين بإيران في سوريا

شفق نيوز/ افاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الاثنين، الولايات المتحدة شنت غارات استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سوريا ردا على هجمات طاولت جنودا أميركيين،.

واعتبر أن الضربات تأتي ردا على هجمات على جنود أميركيين في العراق وسوريا. مضيفا أن الضربات شملت منشأة تدريب ومنزلا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الرئيس بايدن أصدر أمر هجوم اليوم لتوضيح أن أميركا ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها. وقال "الرئيس بايدن ليست لديه أولوية أهم من سلامة الجنود الأميركيين."

وكان مسؤول دفاع أمريكي قال إن الولايات المتحدة نفذت ضربتين جويتين في سوريا على جماعات متحالفة مع إيران، الأحد، في أحدث رد على سلسلة هجمات استهدفت القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وذكر المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم ذكر هويته، لرويترز، أن أحد الهدفين كان منشأة لتخزين الأسلحة. وأضاف أن الهدف الآخر كان منشأة "قيادة وتحكم"، مما يشير إلى أنها مقر أو مبنى آخر مأهول.

وذكر المسؤول أن الضربتين نفذتا في الساعتين الماضيتين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري مراجعة لمعرفة ما إذا كانت الضربتان تسببتا في مقتل أو إصابة أي فرد من الجماعات المتحالفة مع إيران.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون من فصائل مسلحة في قصف أمريكي على ريف دير الزور بشرق سوريا.

وأضاف المرصد أن هذه حصيلة أولية للضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت الميادين والبوكمال في ريف دير الزور، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع نتيجة وجود حالات خطرة ومفقودين.