أوستن لنظيره الإسرائيلي: أوقفوا العمليات العسكرية وانتقلوا إلى المسار الدبلوماسي في لبنان

شفق نيوز/ شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأحد، على ضرورة التحول من "العمليات العسكرية" في لبنان إلى "المسار الدبلوماسي" بأقرب وقت ممكن.

‎وأعرب أوستن في اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان ومقتل جنديين لبنانيين.

وأكد الوزير الأمريكي، أهمية ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الحاجة إلى التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن.

‎وتطرق الوزير أوستن، للوضع الإنساني المأساوي في غزة وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجته، مؤكداً التزام الولايات المتحدة الثابت والدائم والحازم بأمن إسرائيل. والحاجة لإعادة جميع الرهائن إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن.