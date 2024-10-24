أوستن "قلق".. الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 من منتسبيه بضربة إسرائيلية

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم الخميس، مقتل ثلاثة من منتسبيه بينهم ضابط، بضربة إسرائيلية استهدفت الجنوب أثناء عملية إخلاء، فيما أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن "قلقه العميق" إزاء استهداف العسكريين اللبنانيين وقوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل".

وقالت الجيش اللبناني في بيان على منصة "إكس"، تابعته وكالة شفق نيوز "استهدف العدو الإسرائيلي عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر-بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط".

ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني مقتل ثلاثة عسكريين أيضاً في استهداف آلية تابعه له على طريق عين إبل - حانين في جنوب البلاد.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما يواصل مقاتلو حزب الله خوض المعارك وإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام بأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أعرب أمس الأربعاء، في اتصال هاتفي بحسب بيان لـ"البنتاغون" لنظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت "عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة بشأن ضربات ضد القوات المسلحة اللبنانية"، الأحد الماضي.

وأكدت "البنتاغون" أن أوستن شدد على ضرورة أخذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

ونفذ الجيش الإسرائيلي الذي وسّع حربه ضد حماس في غزة إلى لبنان لمحاربة حزب الله، عمليات توغل برية في الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى غارات جوية طالت "اليونيفيل" وكذلك أيضاً الجيش اللبناني.

ويأتي تصريح أوستن في وقت يقود فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة إقليمية تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري في المنطقة.