أوستن: سنرد على قصف عين الأسد في المكان والزمان المناسبين

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يوم الأحد، أن الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق، سيكون في المكان والزمان المناسبين في حالت أرادت الإدارة الأميركية الرد.

ونقلت وسائل اعلام غربية، عن أوستن، قوله إن الولايات المتحدة سترد على هجوم قاعدة عين الأسد في الزمان والمكان اللذين تختارهما، مضيفا "أنا من اقترحت شن الضربة في سوريا، وأثق أن المبنى الذي تم استهدافه هناك تستخدمه جماعات مسلحة مسؤولة عن الهجمات الأخيرة".

وكانت الإدارة الأميركية، قد أكدت عقب استهداف قاعدة عين الاسد، أنها سترد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، غربي محافظة الأنبار.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الجهات المعنية تعمل على تحديد الجهة المسؤولة عن القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد في العراق".