أوستن: روسيا بصدد تقديم دعم صاروخي غير مسبوق لإيران

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في مؤتمر مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن روسيا دخلت في تعاون عسكري غير مسبوق مع إيران، وعرضت عليها دعمها بمجالي الصواريخ والدفاع الجوي.

وأضاف: "ردا على الدعم الإيراني، عرضت روسيا على إيران تعاونا عسكريا غير مسبوق، بما في ذلك في مجالي الصواريخ والدفاع الجوي".

واتهمت السلطات الأمريكية طهران في وقت سابق، بنقل طائرات مسيرة إلى موسكو لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونفت موسكو صحة المزاعم الأمريكية والغربية هذه، كما نفتها طهران.

وصرحت موسكو على مستويات مختلفة، بأنها لا تستخدم سوى الطائرات المسيّرة المنتجة محليا.