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وسائل إعلام: إيران حاولت خطف وزير إسرائيلي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-20T05:48:54+0000
وسائل إعلام: إيران حاولت خطف وزير إسرائيلي

 شفق نيوز / كشف موقع "يسرائيل هيوم" الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن محاولات إيرانية لاختطاف شخصيات إسرائيلية رفيعة من بينها وزير الأمن السابق، قائد الأركان العامة سابقا، موشيه بوغي يعالون.

وذكر الموقع أن يعالون، "شك بأمر تلك المجموعة حين حاولت التقرب منه فقام بإبلاغ جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، وهكذا كشف أمرهم".

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قد كشفت أمس الخميس، أن الاستخبارات الإيرانية حاولت استدراج أكاديميين ومسؤولين كبار إلى الخارج لاختطافهم.

ولفتت الهيئة، إلى أن جهاز الأمن العام "رصد في الأشهر الأخيرة، نشاطات للاستخبارات الإيرانية لتشجيع أكاديميين إسرائيليين ومسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية على السفر إلى الخارج بهدف اختطافهم أو المساس بهم".

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