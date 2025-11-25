وسائل إعلام: أوكرانيا توافق على خطة السلام الأميركية مع روسيا

شفق نيوز- متابعة

أفادت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، يوم الثلاثاء، بأن السلطات الأوكرانية وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا، يُفضي إلى وقف الحرب الدائرة منذ 3 سنوات.

ونقلت إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي، قوله إن "الأوكرانيين وافقوا على اتفاق السلام وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين حلها

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: إن كييف ترى آفاقا عديدة للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا بعد محادثات رفيعة المستوى جرت في الآونة الأخيرة بجنيف.

وكتب على منصة "إكس": "بعد الاجتماعات في جنيف، نرى آفاقاً عديدة يمكن أن تجعل الطريق إلى السلام حقيقياً. هناك نتائج ملموسة، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل".

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، "إن موسكو لم تتسلم خطة السلام المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا، ونتنظر من الولايات المتحدة مشاركة خططها للتسوية عبر القنوات الرسمية".

وأكد بيسكوف وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه لم يتم مناقشة الخطة بالتفصيل، فهي لا تزال مسودة من الجانب الأميركي وضعت بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي، يعد الخيار الجوهري الوحيد هو المشروع الأميركي الذي سيكون أساسا جيدا للمفاوضات.

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما أكدت روسيا انفتاحها على المفاوضات والتزامها بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب التي جرت في ألاسكا.