وسائل إعلام: نعيم قاسم نقل إلى طهران

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام، يوم الأحد، أن نائب زعيم حزب الله اللبناني نعيم قاسم يقيم في العاصمة الإيرانية طهران منذ 5 من الشهر الجاري.

ونقلت شبكة إرم عن مصدر إيراني لم تسمه، أن نعيم قاسم غادر بيروت بطائرة إيرانية بصحبة وزير الخارجية عباس عراقجي يوم السبت الموافق 5 من أكتوبر/تشرين الأول إلى العاصمة السورية التي زارها عراقجي وبعدها غادرت الطائرة باتجاه طهران".

وأضاف أن "الخطاب الثاني والثالث الذي ظهر فيهما نعيم قاسم بعد اغتيال نصر الله كان من محل إقامته في العاصمة طهران بينما كان الأول من بيروت".

وقال إن "نقل نعيم قاسم إلى طهران كان بأمر من الجهات العليا في إيران خشية من اغتياله من قبل اسرائيل؛ لأنه ضمن قائمة المطلوبين لها".

ولم يتمكن "حزب الله" من اختيار أمين عام له منذ اغتيال أمينه العام حسن نصر الله بهجوم استهدفه خلال اجتماع له تحت الأرض في 27 من أيلول/سبتمبر الماضي.

ولم يتضح بعد مصير هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الخليفة المحتمل لنصر الله، فيما أكد مصدران أمنيان في 5 من الشهر الجاري، أن حزب الله فقد الاتصال مع صفي الدين بعد الضربات المكثفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأطلّ نعيم قاسم في المرة الثانية عبر كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 15 من الشهر الجاري، ظهر قاسم للمرة الثالثة في خطاب مسجل كشف فيه عن معادلة جديدة سيتبعها الحزب مع الجيش الإسرائيلي "تتمثل في إيلامه" حسب تعبيره، مشددا على أن هذه المعادلة سوف تستمر لحين توقف الحرب.