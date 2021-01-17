سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وسائل اعلام امريكية: ترامب لن يترك الحقيبة النووية لبايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-17T04:33:26+0000
وسائل اعلام امريكية: ترامب لن يترك الحقيبة النووية لبايدن

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيحتفظ بـ"الحقيبة النووية" أثناء مغادرته واشنطن العاصمة صباح الأربعاء المتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي إن ترامب سيحتفظ بالحقيبة، لكن مصدرا قال لشبكة "CNN" إن المكتب العسكري للبيت الأبيض لديه حقيبة ثانية ستبقى في واشنطن العاصمة ليستخدمها بايدن، مشيرا إلى أنه وأثناء تنصيب الرئيس الجديد سيتم إلغاء تنشيط رموز الحقيبة النووية التي يحملها ترامب.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن ترامب سيسافر صباح يوم 20 يناير قبيل تنصيب بايدن، لأنه لا يريد السفر كرئيس سابق وطلب استعارة طائرة الرئاسة من بايدن.

وعادة ما يأخذ الرؤساء المنتهية ولايتهم مروحية عسكرية من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند ثم يطيرون في طائرة حكومية.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين حوالي منتصف نهار الأربعاء المقبل وسط حضور أمني مكثف تحسبا لتكرار أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن ترامب يعتزم السفر إلى منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا لبدء حياته بعد الرئاسية.

related

بايدن يندد باستخدام ترامب القوة ضد المحتجين

Date: 2020-06-02 07:56:16
بايدن يندد باستخدام ترامب القوة ضد المحتجين

استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب

Date: 2020-11-01 05:12:30
استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب

ترامب: في ظل حكم بايدن سيزداد تدفق اللاجئين لأمريكا بنسبة 700%

Date: 2020-11-01 05:24:47
ترامب: في ظل حكم بايدن سيزداد تدفق اللاجئين لأمريكا بنسبة 700%

ترامب يحذر من انهيار مالي بفوز بايدن بالانتخابات

Date: 2020-07-02 09:47:43
ترامب يحذر من انهيار مالي بفوز بايدن بالانتخابات

استطلاع يصدم ترامب.. ويضع بايدن في الصدارة

Date: 2019-06-17 07:31:39
استطلاع يصدم ترامب.. ويضع بايدن في الصدارة

أبنة شقيق ترامب تقول إن عمها يحاول تدبير انقلاب في امريكا

Date: 2020-11-06 09:41:54
أبنة شقيق ترامب تقول إن عمها يحاول تدبير انقلاب في امريكا

فرجينيا ترسل الحرس الوطني و200 من جنود الولاية إلى واشنطن

Date: 2021-01-06 20:49:54
فرجينيا ترسل الحرس الوطني و200 من جنود الولاية إلى واشنطن

بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

Date: 2020-11-07 04:10:15
بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه