وسائل إعلام أمريكية:إسرائيل بدأت هجومها على إيران

شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام أمريكية، فجر السبت، عن بدء الرد الإسرائيلي على إيران، عبر استهداف مواقع عدة.

وقال مسؤول اسرائيلي لفوكس نيوز، إن هدف الضربات الاسرائيلية على إيران هي الردع.

ويأتي ذلك بعد دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة.

ولم تعلن تل أبيب أو طهران حتى اللحظة أية تفاصيل بشأن الأمر.

وتوعدت تل أبيب مراراً برد على الهجوم الإيراني، بينما حثتها واشنطن على اقتصار هجماتها على القواعد العسكرية دون المنشآت النفطية والنووية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات بعدما أطلقت طهران يوم الأول من أكتوبر أكثر من 180 صاروخا نحو إسرائيل مستهدفة 3 قواعد جوية إسرائيلية، قالت إيران إنها رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو الماضي، فضلا عن جنرال بالحرس الثوري الإيراني كان مع زعيم حزب الله حسن نصرالله، يوم اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي.