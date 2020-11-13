وسائل إعلام أمريكية تعلن النتائج النهائية للانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في ولاية جورجيا، وفوز منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في نورث كارولينا.

وبذلك تصبح النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 306 صوتا لصالح بايدن، مقابل 232 لصالح ترامب، حسب شبكتي "سي أن أن" و "أن بي سي".

وفي حال صحت التكهنات بفوز بايدن في جورجيا، فسيكون أول رئيس ديمقراطي يفوز بتلك الولاية منذ 1996.

وكانت عدة مصادر إعلامية أميركية أعلنت فوز بايدن في الانتخابات الأميركية ووصفته بـ "الرئيس المنتخب"، بعدما قالت إنه تعدى الحصيلة المطلوبة للفوز وهي 270 صوتا، فيما يرفض الرئيس ترامب الاعتراف بالنتيجة بحجة ووقع مخالفات انتخابية،

ونقل ترامب عبر تويتر معلومات تتحدث عن أن نظام تصويت يُسمى "دومينيون" قام بـ"محو" 2,7 مليون صوت يصب لصالحه في جميع أنحاء البلاد، وأن النظام أعاد تحويل مئات ملايين الأصوات إلى منافسه الديموقراطي جو بايدن في بنسلفانيا وولايات أخرى.

ورفع فريق ترامب الانتخابي دعاوى في الخصوص في عدة ولايات خلافية.

لكن السلطات المشرفة على الانتخابات الأميركية نفت، الخميس، وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.