وسائل إعلام تركية ترجح توجيه أوجلان دعوة للمسلحين الكورد بإلقاء السلاح

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام تركية، أن زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، من المحتمل أن يدعو حزبه ومناصريه لإلقاء السلاح منتصف شهر شباط/ فبراير المقبل.

وكشفت صحيفة "زمان" التركية أن الوفد الذي التقى مع أوجلان في السجن ناقش تفاصيل اللقاءات التي عقدت مع أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري"، بالإضافة إلى المخاوف التي أبدتها بعض الأحزاب السياسية.

وأصدر حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" الكوردي أمس الخميس، بياناً بشأن اللقاءين اللذين أجراهما وفد الحزب مع زعيم تنظيم العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، داخل سجن إمرالي.

وأوضح الحزب في بيانه الذي تداولته وسائل الإعلام التركية، أن اللقاء شهد تقديم المعلومات اللازمة لأوجلان بشأن الاجتماعات التي أجراها وفد الحزب مع الأحزاب السياسية التركية عقب اللقاء الأول.

وأضاف "بعد الانتهاء من الاستعدادات بشأن هذه العملية، سيتم الإدلاء بالتصريحات اللازمة للرأي العام. نحن كوفد عن الحزب سنجري أعمالنا واتصالاتنا وبمجرد حدوث تطورات، سنقوم بإبلاغ الجمهور. هذه العملية ستوفر العيش بحرية سوياً. ونحن ننتظر الإسهامات القيمة من جميع الشرائح الاجتماعية على أمل تحقيق هذا".

جاء ذلك، عقب اجتماع ثان عقده وفد من حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" الكوردي يضم برفين بولدان، وسري سرية أوندر، مع أوجلان استمر لنحو أربع ساعات.

وكان وفد الحزب التقى للمرة الأولى بأوجلان في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في لقاء استمر ثلاث ساعات. وعقب اللقاء، زار الوفد قادة الأحزاب السياسية لنقل رسالة أوجلان.

ورجحت وسائل إعلام تركية، أن يوجه زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، المسجون في سجن أمرالي التركي، دعوة إلى حزبه ومناصريه لإلقاء السلاح منتصف شهر فبراير المقبل.

كما أفاد موقع "Medyascope" بأن الوفد الكوردي من المقرر أن يلتقي ممثلين عن الحكومة والأحزاب بعد عودته من سجن إمرالي، وإذا لم تعق أي عراقيل، فسيجري لقاء ثالث مع أوجلان، حيث يتوقع أن يوجه دعوته الرسمية للتخلي عن السلاح أو إنهاء الوجود المسلح لحزب العمال الكوردستاني في تركيا.

ويأتي اختيار تاريخ 15 شباط/ فبراير المقبل لإطلاق هذه الدعوة ليتزامن مع الذكرى السنوية لترحيل أوجلان إلى تركيا.