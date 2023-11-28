وسائل إعلام ايرانية: طهران تتم صفقة شراء طائرات سوخوي 35 المتطورة

شفق نيوز/ نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الثلاثاء، عن نائب وزير الدفاع الإيراني، مهدي فرحي، قوله إن طهران "أكملت ترتيبات" شراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي-35 المتطورة، وطائرات هليكوبتر روسية الصنع، وذلك في إطار "توطيد العلاقات العسكرية" بين البلدين.

وتملك القوات الجوية الإيرانية عددا محدودا من الطائرات الهجومية، من بينها طائرات روسية وكذلك طرز أميركية قديمة حصلت عليها قبل "الثورة" عام 1979، بحسب وكالة رويترز.

وقال فرحي: "انتهينا من شراء طائرات هليكوبتر ميل 28 الهجومية ومقاتلات سوخوي 35 وطائرات التدريب ياك 130، لضمها إلى الوحدات المقاتلة للجيش الإيراني".

ولم يتضمن تقرير وكالة تسنيم أي تأكيد روسي للصفقة.

وقالت إيران عام 2018، إنها "بدأت في إنتاج" الطائرة المقاتلة المصممة محليا "كوثر"، لتستخدمها القوات الجوية.

ويعتقد خبراء عسكريون أن الطائرة نسخة طبق الأصل من الطائرة "إف-5" التي أنتجتها الولايات المتحدة أول مرة في حقبة الستينيات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أية دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، خصوصاً الحرس الثوري المُدرج على قائمة "المنظمات الإرهابية" التي تعدها واشنطن، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكانت واشنطن قد حذرت سابقا من التصعيد "الخطير" في التعاون العسكري بين إيران وروسيا، في الوقت الذي تُتهم فيه طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستخدمها في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه إيران.