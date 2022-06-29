سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وسائل اعلام ايرانية تؤكد فشل جولة المفاوضات النووية مع امريكا في الدوحة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-29T14:32:37+0000
وسائل اعلام ايرانية تؤكد فشل جولة المفاوضات النووية مع امريكا في الدوحة

شفق نيوز/ أفادت وكالة "تسنيم" الايرانية للأنباء، يوم الاربعاء، بفشل جولة المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت الوكالة ان الاجتماع الذي عقد بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، ونائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، في قطر يوم أمس الثلاثاء واليوم، انتهت من دون التوصل الى اتفاق.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المفاوضات، قوله انه خلال هذه الجولة من المحادثات، التي جرت بشكل غير مباشر بين إيران وأمريكا، وتولى الاتحاد الأوروبي دور الوسيط ونقل الرسائل، أعادت إيران مجدداً التأكيد على ضرورة الحصول على اتفاق مستدام.

وبين ان ما منع حصول نتيجة في هذه الجولة من المفاوضات هو إصرار الجانب الأمريكي على نص مقترحه في "فيينا 7" والذي لا يتضمن "ضماناً لاستفادة إيران الاقتصادية"، في الواقع، تسعى واشنطن لإحياء الاتفاق النووي من أجل تقييد إيران دون تحقيق مكاسب اقتصادية.

واكد المصدر ان هذه القضية أدت إلى أن لا يكون لقمة الدوحة أي تأثير على كسر جمود المفاوضات بسبب ضعف إدارة بايدن وعدم القدرة على اتخاذ قرار نهائي حول إحياء الاتفاق النووي الذي يتطلب فقط من أمريكا قبول الخط الأحمر الإيراني في الاستفادة الاقتصادية من هذا الاتفاق.

واضاف "هذا ما دفع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إلى انتقاد نهج أمريكا في عدم محاولتها إحياء الإتفاق النووي".

related

واشنطن تفرض عقوبات على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

Date: 2019-09-10 20:44:06
واشنطن تفرض عقوبات على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

أمريكا واسرائيل توجهان رسالة إلى إيران عبر غواصة نووية

Date: 2020-12-23 15:23:30
أمريكا واسرائيل توجهان رسالة إلى إيران عبر غواصة نووية

الخارجية الإيرانية تبلغ امريكا انها لاتريد حربا وتحملها مسؤولية أي عواقب عسكرية

Date: 2019-06-21 12:08:59
الخارجية الإيرانية تبلغ امريكا انها لاتريد حربا وتحملها مسؤولية أي عواقب عسكرية

طهران غاضبة من عقوبات استهدفت المرشد: واشنطن تقطع طريق الدبلوماسية "إلى الأبد"

Date: 2019-06-25 07:53:07
طهران غاضبة من عقوبات استهدفت المرشد: واشنطن تقطع طريق الدبلوماسية "إلى الأبد"

ايران ترد على "رسالة امريكية": سنعتبرها بمثابة اعلان حرب

Date: 2019-07-07 09:06:58
ايران ترد على "رسالة امريكية": سنعتبرها بمثابة اعلان حرب

البنتاغون: سنقدم للرئيس ترامب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر

Date: 2019-09-19 19:40:19
البنتاغون: سنقدم للرئيس ترامب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر

ترمب عن ضرب إيران: "ستعرفون قريبا"

Date: 2019-06-20 19:24:45
ترمب عن ضرب إيران: "ستعرفون قريبا"

ترامب يعلن فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني

Date: 2019-09-20 17:35:41
ترامب يعلن فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني