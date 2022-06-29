وسائل اعلام ايرانية تؤكد فشل جولة المفاوضات النووية مع امريكا في الدوحة

شفق نيوز/ أفادت وكالة "تسنيم" الايرانية للأنباء، يوم الاربعاء، بفشل جولة المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت الوكالة ان الاجتماع الذي عقد بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، ونائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، في قطر يوم أمس الثلاثاء واليوم، انتهت من دون التوصل الى اتفاق.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المفاوضات، قوله انه خلال هذه الجولة من المحادثات، التي جرت بشكل غير مباشر بين إيران وأمريكا، وتولى الاتحاد الأوروبي دور الوسيط ونقل الرسائل، أعادت إيران مجدداً التأكيد على ضرورة الحصول على اتفاق مستدام.

وبين ان ما منع حصول نتيجة في هذه الجولة من المفاوضات هو إصرار الجانب الأمريكي على نص مقترحه في "فيينا 7" والذي لا يتضمن "ضماناً لاستفادة إيران الاقتصادية"، في الواقع، تسعى واشنطن لإحياء الاتفاق النووي من أجل تقييد إيران دون تحقيق مكاسب اقتصادية.

واكد المصدر ان هذه القضية أدت إلى أن لا يكون لقمة الدوحة أي تأثير على كسر جمود المفاوضات بسبب ضعف إدارة بايدن وعدم القدرة على اتخاذ قرار نهائي حول إحياء الاتفاق النووي الذي يتطلب فقط من أمريكا قبول الخط الأحمر الإيراني في الاستفادة الاقتصادية من هذا الاتفاق.

واضاف "هذا ما دفع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إلى انتقاد نهج أمريكا في عدم محاولتها إحياء الإتفاق النووي".