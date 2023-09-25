وسائل اعلام ايرانية: انفجار في مصفاة بندر عباس النفطية

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن تقارير وردت عن وقوع انفجار في مصفاة بندر عباس جنوبي البلاد، بعد تسرب للغاز.

وقالت وكالة "إيرنا" الإيرانية، أن "التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في المصفاة، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران"، مشيرة إلى أن "الجهات الرسمية لم تعلن تأكيدا للأمر بعد".

ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.

وكانت مصفاة بندر عباس قد شهدت 10 تموز/ يوليو الماضي، حريقًا ضخمًا، نتيجة اشتعال النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية، وسط مخاوف من انفجار الخزانات القريبة.

وأعلنت شركة آفتاب لتكرير النفط، المملوكة للدولة في إيران، أن النيران اشتعلت في ثلاث خزانات للمنتجات النفطية، بمنطقة صناعية داخل مدينة بندر عباس الساحلية، الواقعة جنوب البلاد، وفق ما نشرته وكالة رويترز.