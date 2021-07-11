وسائل اعلام: الحشد الشعبي العراقي يشن هجوما على قاعدة أمريكية في سوريا

ذكرت وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي العراقي، بأنه عناصره شنوا هجوما بقذائف الهاون على قاعدة أميركية في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، وفق ما أعلن التلفزيون السوري، ليلة الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر محلية، بـ"سماع دوي انفجار من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي"، على حد تعبير الوكالة.

ولم تذكر الوكالة السورية الحكومية أي تفاصيل بشأن سقوط ضحايا أو خسائر.

وقال مسؤول دفاعي أميركي لرويترز، إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأميركية في شرق سوريا، يوم السبت، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أوأضرار.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الهجوم وقع في كونيكو بسوريا.

وتتمركز قوات أميركية في عدة مواقع في سوريا، أبرزها قرب حقول نفط العمر وغاز كونيكو في دير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.

وفي 27 يونيو الماضي، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على فصائل تدعمها إيران في العراق وسوريا، ردا على هجمات استهدفت مصالحها في العراق في الأشهر الأخيرة، ونسبتها واشنطن إلى فصائل موالية لطهران.

واستهدفت الضربات الأميركية، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقعا واحدا في العراق.

وخلف القصف الأميركي خسائر مادية، وأعقبه تحليق في أجواء المنطقة لمقاتلات أميركية وأخرى للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وردا على هذه الضربات الأميركية، أطلقت فصائل موالية لإيران في اليوم التالي، قذائف مدفعية على قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد متحدث باسم الجيش الأميركي أن قوات أميركية في سوريا تعرضت لهجوم بالصواريخ، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.