وسائل اعلام اسرائيلية: مقتل 3 قادة شرطة في الاشتباكات مع عناصر حماس

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت، إن 3 من قادة الشرطة الإسرائيلية قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين خلال الهجوم على مستوطنات محيط غزة.

وأفادت القناة "12" العبرية بمقتل قائد الشرطة الإسرائيلية في رهط غافيير دافيدوف، في عملية "طوفان الأقصى" التي استهدفت مواقع ومستوطنات غلاف غزة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت مساء السبت ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 250، بالإضافة إلى إصابة أكثر 1100 آخرين في العملية التي أطلقتها حركة حماس.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أسرها عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.