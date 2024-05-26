وزير إيراني: وجود خامنئي يمنع أي اضطراب في البلاد

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، يوم الأحد، إن الجذور القوية لإيران، لا تسمح بحدوث أي اضطرابات في البلاد، وذلك بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادثة تحطم مروحيتهم الأسبوع الماضي.

وذكر أشتياني: "بنية نظامنا هي بنية متماسكة ومتينة، وحضور قائد الثورة الإسلامية (علي خامنئي) على رأس هذه البنية يحمي البلاد من الخلل"، مردفاً بالقول: "لقد قبل شعبنا بشكل أساسي الإسلام العزيز وولاية الفقيه، فلذلك أنه كما كان في عهد الإمام الخميني لن يتضرر هذا البلد ما دام يتحرك في اتجاه الإسلام والحكومة الدينية".

وأشار وزير الدفاع الإيراني، إلى عدم تعطيل حركة البلاد واستمراريتها من قبل الحكومة وجميع أجهزة البلاد تحت توجيهات قائد الثورة الإسلامية، مستدركاً: "هناك مستوى من السلطة والقوة في نظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية جعلتها أن تقاوم أي حادث، لأن جذورها قوية بسبب الثورة الإسلامية".

وتحطمت المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدداً من المسؤولين، في منطقة جلفا الجبلية الوعرة شمالي البلاد وسط ظروف جوية صعبة، خلال عودة الرئيس من حفل حضره الأحد الماضي، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.