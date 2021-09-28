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وزير أوكراني يدعو مواطنيه للسكن في السجون

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-28T14:54:18+0000
وزير أوكراني يدعو مواطنيه للسكن في السجون

شفق نيوز/ اقترح وزير العدل الأوكراني، دينيس ماليوسكا، يوم الثلاثاء، حلاً غريباً لمعالجة أزمة السكن في بلاده، حيث دعا الأوكرانيين على شراء زنزانات في السجون بدلا من المنازل.

وقال ماليوسكا في تصريح صحفي، إنه سيتم قريبا في هذا الخريف، تنظيم مزادات جديدة لبيع ممتلكات المؤسسات الإصلاحية، بحسب وسائل اعلام غربية.

وأضاف "يقولون إن أسعار المساكن الكلاسيكية، ارتفعت بشكل مطرد في الآونة الأخيرة، ومن الواضح أن شراء العقارات مع ارتفاع الأسعار، تكتيكاً خاسراً، إذا كان لديكم مال فقوموا بشراء السجون".

وتابع "قمنا للتو بتسليم ثلاثة سجون أخرى إلى صندوق ممتلكات الدولة للبيع في مزاد. نتوقع مزادات جديدة في الخريف".

وفي وقت سابق، أعلن دينيس ماليوسكا عن بدء عملية "بيع كبيرة" للمؤسسات الإصلاحية والسجون، مشيرا إلى أن الوزارة، ستبيع بشكل إجمالي أكثر من 100 موقع.

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