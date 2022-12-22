وزير ألماني يطالب بإخضاع "تويتر" لإشراف الاتحاد الأوروبي: تمثل "تهديداً" لحرية التعبير

شفق نيوز/ طالب وزير الدولة المسؤول عن سياسة المنافسة في وزارة الاقتصاد الألمانية، سفين جيجولد، يوم الخميس، بإخضاع شركة "تويتر" لمراقبة المفوضية الأوروبية المباشرة، معتبراً أن المالك الجديد للشركة يمثل "تهديداً" لحرية التعبير.

وقال الوزير الألماني "يجب أن تكون شركة (تويتر) ضمن شركات التكنولوجيا التي تخضع لمراقبة المفوضية الأوروبية المباشرة، لكون سلوك الشركة الغريب في ظل إدارة مالكها الجديد إيلون ماسك، يشكل تهديدا لحرية التعبير".

يأتي ذلك بعد تعليق "تويتر" المفاجئ لحسابات صحفيين والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض الروابط.

وفي رسالة بعث بها إلى اثنين من مسؤولي المفوضية الأوروبية، دعا جيجولد الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق في الأمر.

وأشار إلى أن المفوضية يجب أن تعمل على منع ما أسماه "سلوك تويتر المناهض للمنافسة".

وأكدت المفوضية الأوروبية تلقي الرسالة وقالت إنها سترد في الوقت المناسب، مضيفة أنها تتابع التطورات المتعلقة بتويتر عن كثب.

وكتب جيجولد على "تويتر" مع نشره الرسالة، إن "الشروط والأحكام العامة التي تتغير كل ساعة تقريبا، والمبررات الغريبة للقيود الواسعة على الروابط وحجب الصحفيين، كل هذا يهدد حرية المنافسة ويشكل خطرا على حرية التعبير وتداول المعلومات والصحافة".

وقال ماسك، أمس الأول الثلاثاء، إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر.

وذكر جيجولد أن المفوضية ستتولى الإشراف على المنصات الكبيرة مثل "فيسبوك" و"غوغل" وفقا للوائح الجديدة التي وضعتها فيما يتعلق بالأسواق الرقمية.

وقال: "لم تُصنف تويتر بعد منصة رقمية مهيمنة نظرا لأن مبيعات الشركة لا تزال منخفضة للغاية، ومع ذلك، فإن تويتر لها تأثير كبير على تشكيل الرأي العام في جميع أنحاء العالم وكذلك في أوروبا".