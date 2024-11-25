وزير لبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء وتكلفتها تزيد عن 20 ملياراً

شفق نيوز/ قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان "ستتخطّى بكثير 20 مليار دولار"

وقال لمحطة الحرة الأمريكية إن "هذه الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء، وما بين 3 إلى 5 سنوات صعبة ليتعافى لبنان فقط من مشكلة النزوح وإعادة الإعمار".

وتضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية المستمرة منذ أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، والتي تصاعدت خلال الشهرين الماضيين، ما أثار مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة.

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله "أحرزت تقدّما كبيرا" وذلك بعد وقت قصير من قول مصادر لبنانية رفيعة المستوى إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن هدنة في غضون 36 ساعة.