وزير عربي في تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة

شفق نيوز / تضمنت تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة اسم السياسي العربي، عيساوي فريج، الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي.

وينتمي فريج (57 عاما) لحزب "ميرتس" اليساري الذي دعم سابقا منح مواطني إسرائيل العرب حقوقا متساوية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا"، وهي ائتلاف من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وحصلت هذه الحكومة على أصوات مؤيدة لها من 60 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 59، لتصبح الحكومة رقم 36 في تاريخ إسرائيل.

وتتألف حكومة بينيت من 27 وزيرا، بينهم 9 وزيرات، وهو أكبر عدد من النساء في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

كما تضم الحكومة، وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو "القائمة الموحدة"، برئاسة منصور عباس.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة كل من بينيت، ويائير لابيد رئيس حزب "يوجد مستقبل".