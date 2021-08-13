سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير دفاعها: بريطانيا قد تعود عسكرياً إلى افغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-13T09:07:39+0000
وزير دفاعها: بريطانيا قد تعود عسكرياً إلى افغانستان

حذر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الجمعة من انزلاق أفغانستان نحو حرب أهلية مع توالي سقوط المدن الأفغانية في يد حركة طالبان، مشيرا إلى أن بلاده قد تعود عسكريا إلى تلك البلاد إذا أصبحت ملاذا لتنظيم القاعدة الإرهابي مجددا.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال بن والاس إن الوضع في أفغانستان صعب مع اكتساب حركة طالبان زخما، إثر استيلائها المتتالي على المدن الأفغانية مثل قندهار ولشكر كاه، جنوبي البلاد.

وأعرب عن قلقه من عودة تنظيم القاعدة الإرهابي إلى أفغانستان، معتبرا أن الدولة الفاشلة تكون أرضا خصبة للتنظيمات الإرهابية.

وشدد على أن بلاده قد تعود عسكريا إلى أفغانستان في حال أصبحت ملاذا جديدا للتنظيم.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع البريطاني إنه أمر بإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان لدعم الوجود الدبلوماسي في كابل.

وأضاف أن مهمة هذه القوات تتصل أيضا بمساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة البلاد، وكذلك المساهمة في نقل الموظفين الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية.

ووصفت وزارة الدفاع هذه الخطوة بأنها جزء من الانسحاب المستمر لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان.

لكنها في الواقع تمثل استجابة طارئة للوضع الأمني المتدهور بسرعة في أفغانستان مع تتالي سقوط المدن الأفغانية في يد طالبان، وآخرها قندهار، ثاني كبرى المدن الأفغانية، وفق "سكاي نيوز".

related

روسيا تهاجم بريطانيا وامريكا وتلوح بخيار عسكري: سندافع عن حدودنا بكل الوسائل

Date: 2021-06-25 08:12:41
روسيا تهاجم بريطانيا وامريكا وتلوح بخيار عسكري: سندافع عن حدودنا بكل الوسائل

حركة طالبان تُسيطر على أهم معبر حدودي مع إيران

Date: 2021-07-09 06:35:45
حركة طالبان تُسيطر على أهم معبر حدودي مع إيران

بعد بريطانيا.. سلالة كورونا الجديدة تظهر في بلد آخر

Date: 2020-12-21 14:47:32
بعد بريطانيا.. سلالة كورونا الجديدة تظهر في بلد آخر

بريطانيا تذهب الى انتخابات مبكرة

Date: 2019-09-04 07:48:43
بريطانيا تذهب الى انتخابات مبكرة

وزير الدفاع البريطاني: احتجاز إيران للناقلة البريطانية عمل عدواني

Date: 2019-07-20 15:31:31
وزير الدفاع البريطاني: احتجاز إيران للناقلة البريطانية عمل عدواني

موقع عسكري: تخفيض القوات الامريكية في العراق وأفغانستان يوفر 3.2 مليار دولار

Date: 2021-05-30 11:14:22
موقع عسكري: تخفيض القوات الامريكية في العراق وأفغانستان يوفر 3.2 مليار دولار

رسمياً.. الاتحاد الأوروبي بلا بريطانيا وجونسون يعتبرها "لحظة رائعة"

Date: 2021-01-01 04:06:12
رسمياً.. الاتحاد الأوروبي بلا بريطانيا وجونسون يعتبرها "لحظة رائعة"

بالفيديو.. اعتقال رجل طعن رجل دين في مسجد بلندن

Date: 2020-02-20 19:09:39
بالفيديو.. اعتقال رجل طعن رجل دين في مسجد بلندن