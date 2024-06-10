وزير خارجية إيران يزور بغداد وكوردستان "قبل الانتخابات"

شفق نيوز/ كشفت الخارجية الإيرانية، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية بالوكالة، علي باقري كني، إلى العاصمة العراقية بغداد وإقليم كوردستان، في أول لزيارة له منذ تسلّمه هذا المنصب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم، إن "القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني سيتوجه إلى العراق قريبًا. ويجرى حاليًا تحديد موعد الرحلة والتنسيق مع السلطات العراقية".

ويزور باقري كني حالياً العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة "بريكس" المنعقدة في روسيا.

وزار باقري كني في الأيام الماضية تركيا، وقبلها سوريا ولبنان ضمن جولة في المنطقة.

وعن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة، قال كنعاني "اتخذ النظام الدبلوماسي خطوات أولية لزيادة مشاركة الإيرانيين في الخارج، وتم إخطار جميع السفارات بالتعليمات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية".