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وزير خارجية دولة عربية يزور إسرائيل قريباً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-13T17:19:43+0000
وزير خارجية دولة عربية يزور إسرائيل قريباً

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء، إنه يتطلع لزيارة إسرائيل قريباً، مضيفا أن الإمارات راضية عن علاقاتها المتنامية مع إسرائيل.

وأضاف الوزير الإماراتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال وزير خارجية الإمارات إن بلاده لا تريد "حزب الله آخر" في اليمن، في إشارة إلى جماعة الحوثي الموالية لإيران والتي تشارك الإمارات في محاربتها ضمن تحالف تقوده السعودية.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع العلاقات العام الماضي، أعقبته اتفاقات مماثلة مع البحرين والمغرب والسودان.

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