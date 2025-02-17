وزير خارجية تركيا: التخلص من حزب العمال الكوردستاني فيه مصلحة للعراق والكورد

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الاثنين، أن التخلص من حزب العمال الكوردستاني، فيه مصلحة للعراق والكورد وسوريا عموماً، فيما اعتبر أن بلاده أظهرت "قيادة جيدة" ضد الإرهاب في العراق.

وقال فيدان، في حديث لقناة "TRT World" التركية الناطقة بالإنكليزية، إن "الإدارة الجديدة في سوريا تعمل حالياً على ملفات صعبة للغاية، وأن إنهاء حزب العمال الكوردستاني أحد أولوياتها".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التخلص منه (حزب العمال الكوردستاني) من أجل مصالح العراق والكورد وتركيا وسوريا".

وتابع: "إنهم لا يستهدفون تركيا فقط، بل يستهدفون إيران، ويستهدفون العراق، ويستهدفون سوريا، لذلك أعتقد أنه حان الوقت للتخلص معاً منهم".

وبخصوص ضمان عدم ظهور تنظيم داعش مجدداً، لفت فيدان إلى أهمية إنشاء دول المنطقة لمنصة من أجل مناقشة مسألة الإرهاب، مذكّراً بأن تركيا اقترحت سابقاً إنشاء مثل هذه المنصة.

وأشار فيدان إلى أن التدخلات في المنطقة بهدف "حل مشكلة الإرهاب" تسببت في مشاكل أخرى، مشدداً على أهمية "الملكية الإقليمية" لمنع كل ذلك.

وذكر أن "أنقرة أظهرت قيادة جيدة ضد تحديات مثل الإرهاب وعدم الاستقرار في العراق وسوريا وأماكن أخرى".