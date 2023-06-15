وزير خارجية السعودية يزور طهران السبت
شفق نيوز/ أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء الإيرانية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور طهران السبت المقبل.
وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وزير الخارجية السعودي سيجتمع خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الإيرانيين.
وكانت إيران قد أعلنت إعادة فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض يوم 6 يونيو/ حزيران الجاري بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف دبلوماسي دام سنوات.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ایران روز شنبه ۲۷ خرداد به تهران سفر میکندپیش از این، برخی منابع خبری از احتمال بازگشایی سفارت عربستان سعودی در سفر وزیر امور خارجه این کشور به تهران خبر داده بودند pic.twitter.com/h0eLfwN8Nx— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 15, 2023