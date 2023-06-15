وزير خارجية السعودية يزور طهران السبت

شفق نيوز/ أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء الإيرانية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور طهران السبت المقبل.

وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وزير الخارجية السعودي سيجتمع خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وكانت إيران قد أعلنت إعادة فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض يوم 6 يونيو/ حزيران الجاري بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف دبلوماسي دام سنوات.