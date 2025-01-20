وزير النقل السوري لشفق نيوز: سنعيد تأهيل سكة الحديد والطرق البرية لربطنا بالعراق

شفق نيوز/ كشف وزير النقل السوري، في الإدارة الجديدة، بهاء الدين شرم، يوم الاثنين، عن التوجه نحو إعادة تأهيل السكة الحديدية والطرق البرية التي تربط بلاده بالعراق.

وقال شرم لوكالة شفق نيوز "طبعاً من ضمن أولويات وزارة النقل تطوير البنية المتعلقة بالنقل بين سوريا والعراق".

وأضاف "هناك بعض المعوقات في المرحلة الحالية نتيجة الوضع الأمني في منطقة دير الزور والحسكة، لكن بحال زوال العائق الأمني وفتح الطريق بشكل آمن سنعمل على إعادة صيانة خطوط سكة الحديد وإكمال وصلها مع العراق".

وأكد شرم "كما ستتم صيانة الطرق البرية وربما العمل على إنشاء طرق جديدة لتطوير عملية نقل البضائع بين سوريا والعراق".