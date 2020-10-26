سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

وزير النفط الإيراني في قائمتها السوداء.. واشنطن توسع عقوباتها ضد طهران

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-26T18:01:45+0000
وزير النفط الإيراني في قائمتها السوداء.. واشنطن توسع عقوباتها ضد طهران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن توسيع العقوبات المفروضة على طهران، وإدراج وزير النفظ الإيراني بيجن زنكنه على القائمة السوداء الأمريكية.

وأعلنت الوزارة أن "العقوبات شملت أيضا أشخاصا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط".

ولفتت إلى أن "العقوبات على قطاع النفط الإيراني شملت شركات تعمل في الإمارات كواجهة لشركات إيرانية".

كما جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن "القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، "على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط".


related

إيران تقر: العقوبات أدت لتراجع مكانتنا على خريطة النفط العالمية

Date: 2019-10-08 10:56:01
إيران تقر: العقوبات أدت لتراجع مكانتنا على خريطة النفط العالمية

بالأرقام.. روحاني يكشف خسائر الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات الأمريكية

Date: 2020-09-26 10:28:00
بالأرقام.. روحاني يكشف خسائر الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات الأمريكية

في تصعيد جديد.. حظر امريكي جديد على مسؤولين ايرانيين

Date: 2019-09-27 08:42:00
في تصعيد جديد.. حظر امريكي جديد على مسؤولين ايرانيين

عقوبات أمريكية على مصارف إيرانية

Date: 2020-10-08 17:35:08
عقوبات أمريكية على مصارف إيرانية

بومبيو: حرمان إيران من المال أنفع طريق للضغط عليها

Date: 2020-01-30 14:42:23
بومبيو: حرمان إيران من المال أنفع طريق للضغط عليها

تركيا توقف شراء نفط إيران التزاماً بالعقوبات

Date: 2019-05-23 16:33:30
تركيا توقف شراء نفط إيران التزاماً بالعقوبات

بعد مرقة آشكنة.. مسؤول ايراني: شعبنا سيواجه العقوبات الامريكية بالصيام

Date: 2020-02-02 16:57:55
بعد مرقة آشكنة.. مسؤول ايراني: شعبنا سيواجه العقوبات الامريكية بالصيام

مسؤول إيراني: العقوبات ألحقت أضرارًا باقتصاد البلاد قيمتها 200 مليار دولار

Date: 2020-03-20 07:26:58
مسؤول إيراني: العقوبات ألحقت أضرارًا باقتصاد البلاد قيمتها 200 مليار دولار