وزير النفط الإيراني في قائمتها السوداء.. واشنطن توسع عقوباتها ضد طهران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن توسيع العقوبات المفروضة على طهران، وإدراج وزير النفظ الإيراني بيجن زنكنه على القائمة السوداء الأمريكية.

وأعلنت الوزارة أن "العقوبات شملت أيضا أشخاصا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط".

ولفتت إلى أن "العقوبات على قطاع النفط الإيراني شملت شركات تعمل في الإمارات كواجهة لشركات إيرانية".

كما جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن "القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، "على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط".